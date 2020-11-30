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投信展望明年：5G起飛 科技股將續領風騷

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

台股上周在科技、傳產、金融輪動下，指數迭創新。富蘭克林華美投信認為，目前預估明年經濟展望樂觀良好，加上科技上游訂單滿載，看好電動車、5G等趨勢，可望為台股2021年表現持續增添火力。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，以目前科技上游半導體產業訂單觀察，台股明年展望樂觀，有機會續創高，12月先挑戰14,000關卡，加上經濟表現良好，資金回流，新科技趨勢如電動車及5G起飛，推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量，明年預估科技產業仍是愈上游表現愈好。

投資策略上，台股走勢仍以科技電子權值股為重，比重達六成以上。投資操作上也看好高速運算、人工智慧、半導體、車用電子等，此外，國外若逐漸解封，油價不再走低，又可恢復外出與旅遊後，塑化類股補漲。

台股 半導體

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