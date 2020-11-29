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投信看台股 中小型股可望接棒補漲

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股上周周K線連4紅，指數全周上漲150.65點，周線漲幅1.1%，漲勢較之前收斂。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，由於短線漲幅已大，在權值股拉高大盤後，預期將由中小型接棒補漲，短期指數可能隨美股走勢出現高檔震盪，需留意獲利了結賣壓，但整體而言多頭格局未變，未來有很高的機會挑戰萬四，若有意參與台股行情，宜逢拉回分批布局。

保德信投信指出，台股加權指數27日(周五)狹幅震盪，指數收在1萬3867.09點，小漲21.43點，成交值2389.44億元，上周台股於周一、周二連兩日刷新歷史新高紀錄，指數最高於上周二盤中一度上衝至1萬3951.17點，距離萬四僅差一步之遙，下半周之後大盤進入高檔震盪。

三大法人的上市櫃買賣超動向，外資上周買超金額2.33億元，自營商累計買超12.47億元，僅投信連三周調節，賣超金額擴大至32.52億元。

葉獻文說，近期盤面焦點由傳產等非電子族群展開補漲行情，在美國接近年底長假且全球疫情再起影響下，美股多頭動能降溫，外資法人回補力道放緩，使得台股指數也進入高檔震盪，不過，整體來看全球各國受疫情影響逐漸鈍化，且時間接近傳統旺季，帶動相關供應鏈進入備貨高峰，企業產能可望進一步釋放，替多頭再添薪柴。

葉獻文指出，根據預估，台股第四季企業獲利有望維持雙位數增長，達54.9%之多，2021年第一季在低基期比較之下，企業獲利年增率甚至有望來到59.3%，對於提振股價表現為一大利多。另外，第三季台灣整體IC產業產值較去年同期大幅成長20.1%，預期第四季年增率依然可達雙位數成長的16.4%，由於台灣廠商在全球晶圓代工市場以65%的市占率居全球之冠，顯見台灣半導體在全球科技發展具領先及關鍵地位，目前半導體產業占台股市值約四成比重，亮麗的業績成長可望持續支撐台股多頭動能。

值得注意的是，隨著全球5G手機普及率不斷提高，相關供應鏈產能持續成長，葉獻文表示，根據估計，5G手機2020年普及率將超過兩成，進入2021年後預期搭載率可望加速成長至36%，到了2022年將進一步成長至近五成的水準，屆時除了手機本身的銷售熱潮，相關應用商機將更加成熟。

台股指數 手機

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