股海自由行／新舊經濟成長 催動企業獲利

2020年即將邁入尾聲。今年以來因疫情的關係，全球金融市場在第1季時看到許久不見的熊市，爾後又意外的V型反轉；9月初又出現了幾波比較劇烈的震盪，一年之內看盡了許多風景。

經濟方面，在疫苗施打與疫情受控恢復成長的前提下，預計明年全球經濟成長將可彌補今年的衰退幅度。但主要成長貢獻將來自新興亞洲（主要是中國大陸），多數主要經濟體、包含美國，仍無法在明年恢復到疫情前2019年水準。在美元偏貶、製造業採購經理人指數PMI持續改善，與貿易活動後續逐步恢復下，整體而言全球景氣仍持續復甦。

短線須留意歐美冬天疫情嚴峻，政府可能加強管控，導致經濟復甦中輟的風險。不過對病毒的了解、財政救濟與疫苗的進展可望防止股市再度重挫。以目前發展看來，有效、安全的疫苗為時不遠，明年下半年起疫苗可望普遍施打，經濟生活將開始逐漸恢復正常。今年夏天，歐美政府因疫情舒緩而放鬆管制，經濟隨即出現報復性反彈，故一但疫情因疫苗而永久性消失，全球經濟可能展開V型復甦。

這次的衰退與過往很不一樣，相較於網路泡沫花了45個月，次貸風暴花了80個月，股市才回到先前高點，此次疫情引發經濟衰退之後六個月，股市即突破前高。

除貨幣寬鬆外，異常堅韌的企業獲利才是主因，因受害者產業集中在低端服務業，占上市公司權重極低，而占權值高的部分科技、生技等公司反而受益。另經濟並未失衡、史無前例的財政刺激確保供給與需求面不致出現永久性破壞等也是原因。

財政和貨幣政策支持，加上疫苗問世將帶動全球經濟復甦，明年企業獲利強勁，股市仍然看好。市場預估明年美國S&P 500獲利成長達22%。當前引發美股多頭結束的因素，僅有貨幣重新緊縮這個可能性，而這在一年內發生機率極低。

台股方面，今年科技股業績獨強的情況將不復見，在新經濟與舊經濟同步成長下，明年科技股與非科技股可望呈健康輪動。在數位經濟與5G帶動下，預估科技股在今年獲利在年增35%的高基期下，明年獲利將再成長二成；隨疫苗大量接種將有助全球經濟活動於明年下半年重啟，加上低基期緣故，也將支撐傳產股在今年獲利衰退三成後，明年迎來五成以上的獲利增長。整體而言，台股今年獲利預估增長10%，明年可達20%。

台股獲利自第2季起步入上升周期，而伴隨經濟逐漸重啟將有助獲利動能延續至明年底。根據歷史經驗，獲利一旦進入上升周期至少持續6-12個季度，且當獲利步入上升周期，將支撐台股維持多頭表現。此外，新冠疫情帶動國際資金今年迄今大幅調節台韓等亞洲新興市場，惟隨疫情趨緩且全球經濟可能於明年下半年重啟下，應有助外資回補持股，為推升台股的另一波動能。

（作者是凱基投顧董事長）