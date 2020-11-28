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本月上市櫃市值 增4.3兆

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股受惠外資強力回補，11月來大漲1,320點或10.5%，上市櫃市值大增4.3兆元，其中以權王台積電貢獻1.4兆元、約占三成比重扮演最大功臣，台塑化、聯電分居二、三名，均逾1,000億元。

美國總統大選結果符合預期，加上新冠肺炎疫苗研發頻傳利多，激勵外資11月大幅買超台股集中市場1,423億元，推升台股上漲1,320點，上市櫃合計市值也由10月底42兆元，攀高至46.3兆元，增加4.3兆元。

外資熱錢追捧下，大象也會跳舞，統計11月以來，台積電股價一度衝上506元歷史天價，昨日收在489元，累計單月漲幅13.1%，市值大增1.4兆元，來到12.6兆元，扮演台股市值邁向新里程碑的最重要推手。

今年股價相對壓抑的台塑化，受惠國際油價回升，扭轉原先空頭走勢，11月來強彈20.2%，站回所有均線，單月市值擴增1,514億元，排名第二，台化、南亞、台塑等也獲得外資買盤積極回補，市值回升597億至515億元不等，擠進前十名。

半導體景氣火熱，國內晶圓代工二哥聯電在外資頻頻調高目標價下，11月股價大漲27.5%，將市值一舉推高至4,863億元，躋身台股第十大市值個股，單月增加1,049億元。

台股 外資

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