外資本月回補台股1,423億

台股昨（27）日連二彈，持續強勢整理，周線連四紅，外資11月大舉回補1,423億元，創2016年8月來最多。法人指出，下周一MSCI明晟季度調整盤後生效，留意爆量甩尾，預期12月可維持高檔震盪，逢低布局展望佳題材股。

美股逢感恩節休市一天，但亞股昨日普遍收紅，台股集中市場在外資再轉為賣超下，維持5日線13,827點以上強勢格局，終場漲21點收13,867點，成交量增至2,408億元。周線上漲150點或1.1%，連四紅，但漲勢有趨緩現象，不過全月已累計上漲1,320點，應是歷年11月最大漲點。

市場資金轉戰中小型股，櫃買市場近期展開落後補漲行情，昨日漲0.7%收175.24點，創波段新高，蓄勢挑戰7月9日的177.29前波高點。周線漲3.85點或2.2%，同步拉出連四紅，顯示公司派、中實戶等內資控盤力道增強。

昨日盤面台積電、聯發科、鴻海、台塑四寶等權值股熄火，強勢族群主要分布於IC設計、半導體材料設備、PCB、蘋概零組件、車用電子、散熱、記憶體、Mini LED、太陽能等。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，台股短線整理修正乖離，24日13,951高點附近大量賣壓需突破才有機會轉強，下周一為11月最後一個交易日，遇MSCI明晟季度調整盤後生效，留意尾盤價量變化，但整體多頭格局不變，不預設指數高點，建議逢低偏多操作明年展望佳題材股。

群益投顧分析，近期各族群輪動的多方波段行情，反而有利盤勢呈高姿態整理格局，買盤大多聚焦中小型低價股與轉機股，篩選標的優先以供需面趨緊並擁有漲價題材族群，建議採短期均線轉折向上與量能溫和放大時順勢操作。

外資昨日轉為賣超，小幅調節32億元，累計本周賣超45億元，終止連三買；外資在台指期淨多單增加1,817口，略升至16,813口，仍處低檔水位，顯見時序接近耶誕假期，外資進出逐漸縮手。但11月外資仍回補台股1,423億元，改寫2016年8月來最高紀錄。