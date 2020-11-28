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就市論勢／轉機題材股 搶鏡
盤勢分析
台股跨過萬三門檻，惟要上攻仍面臨壓力，特別是時遇年底及美國感恩節假期，交投較淡，攻堅意願偏低。但看資金面及技術面，台股仍呈多頭走勢，台灣經濟在防疫嚴守下呈趨穩向上態勢，都是台股中長線表現的支撐。
惟現在須留意新冠疫情在全球擴散情況，多國再起第二、三波高峰，重啟管制措施雖不如今年上半年爆發時嚴密，仍可能動搖投資信心及資金追價意願，須留意震盪，建議投資人選股須謹慎，還是須緊扣基本面。
投資建議
美國大選明朗化，市場大多正向以對。除了產業鏈延續，民主黨的溫和政策也有利全球市場穩定。雖說「去中化」也是民主黨共識，但手法可能較細緻，也能降低市場震盪；此外，拜登的增稅政策不利企業獲利，但民主黨在參眾兩院並未如期贏得過半席次，因此能否如先前政策所提大幅加稅，看來短時間不太可能，股市也因此正向表現。
回到台股。展望2021年有四大利多，一是新冠肺炎疫苗上市，全球經濟將由負轉正。二是中美科技戰持續，不論是「去中化」或「去美化」，台灣半導體業均從中獲益。三是今年大多數產業因疫情緣故沒有擴充產能，有的公司甚至裁員、減薪、關門，明年需求一旦恢復常態，很容易發生供不應求榮景。四是弱勢美元，熱錢湧入台灣。
綜觀以上，台股後市並不看淡，投資人可尋找有中長期趨勢產業及有轉機的標的。
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