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一周熱門零股／矽統、中鋼、中壽 交易量增
台股高檔換手修正乖離，盤面族群輪動，近一周零股交易表現上，矽統（2363）、中鋼、中壽吸引投資人布局，零股交易成交量提升，擠進前十名。
統計本周前十熱門零股有台積電、聯電、矽統、玉山金、中鋼、鴻海、元大台灣50、長榮、中壽、元大高股息，成交237萬至54萬股不等；與上周相較，矽統、中鋼、中壽三檔本周擠進前十名。
矽統營運深耕觸控領域，且在跨足SSD領域後，效益可望一年比一年好，本業漸入佳境，此外，矽統持有聯電2.85億股，持股比2.33%，聯電熱度不減，矽統持股市值大增，吸引買盤搶短。
鋼市上半年受疫情衝擊，價格低迷，加上外銷市場鎖國封城阻礙，接單出貨不順，下半年開始大陸、歐洲等汽車業加速復工，用鋼需求回溫，中鋼等上下游鋼廠可望受惠。
中壽掌握投資獲利機會，今年前三季稅後純益148.4億元，較去年同期成長15%，創歷史同期新高，每股純益3.32元，為市場青睞金融股之一。
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