ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 發威

台股近日攻抵14,000點關前陷入整理，周線連四紅，17檔追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）漲多跌少，富邦蘋果正二N（02001L）挾二倍槓桿威力，單周上漲3.2%，蟬聯漲幅冠軍寶座。

美股高檔震盪，台股因外資買盤縮手及高檔獲利賣壓出籠，本周最高漲至13,951點歷史新高後，轉為橫向整理，統計集中市場單周漲150點或1.0%，櫃買市場持續落後補漲，昨（27）日並創波段新高，周線上揚3.85點或2.2%。

追蹤台股標的為主的ETN中，以富邦蘋果正二N單周上漲3.2%表現最佳，永昌中小300N、統一漲升股利150N、統一特選台灣5GN、統一價值成長30N等四檔漲幅在2.0%至2.9%不等，位居前段班。

至於元大富櫃200N、永昌富櫃200N、富邦特選蘋果N、統一微波高息20N、永豐富櫃200N等五檔ETN，本周也都繳出上漲1%以上成績單。