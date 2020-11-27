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耀登承銷價46元12/1開放申購 中一張賺近4萬元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
耀登科技負責人張玉斌。 圖／張雅婷攝
耀登科技負責人張玉斌。 圖／張雅婷攝

證交所公告，耀登（3138）今（27）日辦理初次上市普通股承銷競拍，合格標單計1,695筆，最高得標、及得標加權平均價格為101元、71.54元，公開申購價格訂46元，12月1日至3日開放申購，7日公開抽籤。

耀登今午盤興櫃價約81元，最高85元，換算抽籤有近倍的溢價率，中一張約賺3.5萬至3.9萬元。

證交所表示，耀登初次上市普通股承銷，採競價拍賣和公開申購辦理，此次競拍股數3,740仟股，公開申購1,235仟股。參與競拍投標之標單筆數1,786筆，合格標單1,695筆，美國標決定競拍價，全部順利拍賣成功，開標結果如下：

最低得標價格：68.60元

最高得標價格：101.00元

得標加權平均價格：71.54元

證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告耀登辦理公開申購價為46元，12月1日至3日公開申購，7日公開抽籤。

競拍 證交所

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