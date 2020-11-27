快訊

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

7個月以來單日確診14人創新高 其中12人同搭印尼毒班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股周線連四紅 漲21點收13,867點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股收盤指數為13,867.09點，上漲21.43點，成交值2,384.24億元 ；技術面上，大盤指數周線連四紅，本周指數上漲150.65點。

今日為富時台指結算，早盤在平盤下整理後，午盤向上竄高，今日盤面仍以ABF載板的欣興（3037）及南電（8046）等股較為強勢，旺宏（2337）、華邦電（2344）及玉晶光（3406）則呈現個股表現；傳產股以鋼鐵及電線電纜股漲勢較亮眼，主要是銅價持續創高，第一銅（2009）亮燈漲停，也帶動有低價銅庫存的電線電纜族群的漲勢。

第一金投顧表示，在電子股回神與傳產類股助攻下，加權指數再度站回5日均線，整體來看，指數高檔震盪，接近14,000點整數關卡壓力較大，後續則觀察外資籌碼態度與成交均量變化；不過，在多頭格局之下，類股仍可望持續輪動，唯輪動速度較快，操作要更為靈活。

電纜 華邦電

延伸閱讀

內外資力挺 旺宏股價寫9個月新高、成交量衝台股第一

外資看南電 目標價升至245元

外資休假電子熄火 指數回測5日線

盤點12月必漲好股 精選8檔年底最強候選黑馬

相關新聞

逾1.37兆搶著進場！特斯拉今年股價飆漲586％ 這5檔ETF、9檔基金受惠

自標普道瓊指數公司宣布，電動車龍頭特斯拉（Tesla）預定於12月21日盤前納入標普500指數（S&P 500）後，特斯拉股價至今上漲約41%，於昨日收在574美元，刷新52周股價新高。將時間拉更長一點來看，特斯拉今年至今已繳出飆漲586%的成績，市值直逼股神巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway）。

盤點12月必漲好股 精選8檔年底最強候選黑馬

進入到12月份的台股是否還可以繼續漲下去呢？更重要的是，哪些個股能在12月脫穎而出？專家統計了過去10年12月份上漲機率100%的個股，幫投資人找出意想不到的12月強股。

典範轉移勢之所趨 AI概念股具備長線投資價值

展望未來25年、甚至30年，人類史上最巨大的革命即將來臨，就是AI革命。若能善加利用AI，台灣將可成為世界的製造中心，而台股中的相關AI概念股，也將具備長線的投資價值。

台股多空前哨站 專業視角贏在起跑點

今年即將進入尾聲，台股表現可圈可點，你的操作成績單呢？本單元將透過專家視角，2021年多空初步檢視，多重角度切入，想要大豐收，就得贏在起跑點。

大盤衝萬四 台股後市怎麼看？

Q:近期大盤大衝，從疫情前外資進來衝萬三，到達時馬上拉黑，直到現在疫苗傳出極佳進展，全球股市普天同慶，台股也一舉突破萬三天花板並站穩萬三，還持續向上攻，時至今日，台股後續如何看待？

ABF載板三雄上演大驚奇 找下一個缺貨漲價族群

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今年全球遭逢百年一遇的新冠疫情，卻也讓股市上演大驚奇的走勢，今年以來大盤漲了快2000點，若從3月低點8523以來更是大漲五千多點，而且到年底多頭行情還欲罷不能，Fed維持低利率政策到2023年，資金行情短時間不會結束，指數無須預設高點。

耀登承銷價46元12/1開放申購 中一張賺近4萬元

證交所公告，耀登（3138）今（27）日辦理初次上市普通股承銷競拍，合格標單計1,695筆，最高得標、及得標加權平均價格...

台股周線連四紅 漲21點收13,867點

台股收盤指數為13,867.09點，上漲21.43點，成交值2,384.24億元 ；技術面上，大盤指數周線連四紅，本周指...

凱羿-KY打入全額交割股價跌停 大股東早在5月賣股

凱羿-KY（2939）因內部控制制度執行存有重大缺失，遭證交所自11月30日打入全額交割。凱羿-KY今(27)日開盤股價...

展望2021年台股 國泰投信：有望挑戰萬五新高

展望2021年台股走勢，國泰投信總經理張雍川認為，隨美大選落幕、低利寬鬆環境持續及疫苗問世，不確定性將大幅降低，經濟活動...

內外資力挺 旺宏股價寫9個月新高、成交量衝台股第一

記憶體大廠旺宏（2337）近期在產業後市可望回穩，明年營運也看成長下，近期外資及投信法人聯手大舉買超該股，推升旺宏股價今...

該買股？消費者信心指數上升最多為「投資股市時機」

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布11月消費者信心指數（CCI）為72.9點，與上月相較上升1.8點，由降轉升...

熱門新聞

台達電擠進台股市值第六大 法人這麼說

凱羿-KY打入全額交割股價跌停 大股東早在5月賣股

證交所：凱羿-KY自11月30日打入全額交割

外資預期美光案影響低 上修聯電目標價

高價IC設計股 領軍衝

新冠疫苗利多頻傳 分析師：可逢低布局這些產業類股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。