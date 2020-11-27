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台股周線連四紅 漲21點收13,867點
台股收盤指數為13,867.09點，上漲21.43點，成交值2,384.24億元 ；技術面上，大盤指數周線連四紅，本周指數上漲150.65點。
今日為富時台指結算，早盤在平盤下整理後，午盤向上竄高，今日盤面仍以ABF載板的欣興（3037）及南電（8046）等股較為強勢，旺宏（2337）、華邦電（2344）及玉晶光（3406）則呈現個股表現；傳產股以鋼鐵及電線電纜股漲勢較亮眼，主要是銅價持續創高，第一銅（2009）亮燈漲停，也帶動有低價銅庫存的電線電纜族群的漲勢。
第一金投顧表示，在電子股回神與傳產類股助攻下，加權指數再度站回5日均線，整體來看，指數高檔震盪，接近14,000點整數關卡壓力較大，後續則觀察外資籌碼態度與成交均量變化；不過，在多頭格局之下，類股仍可望持續輪動，唯輪動速度較快，操作要更為靈活。
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