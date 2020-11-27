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內外資力挺 旺宏股價寫9個月新高、成交量衝台股第一

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
旺宏董事長吳敏求（本報系資料庫）
旺宏董事長吳敏求（本報系資料庫）

記憶體大廠旺宏（2337）近期在產業後市可望回穩，明年營運也看成長下，近期外資及投信法人聯手大舉買超該股，推升旺宏股價今（27）日寫下近9個月以來新高，同時，今日盤中成交量在午盤前已衝到逾13萬張，成交量衝上台股第一，也帶動記憶體股漲勢。

股價表現上，該股今日盤中股價來到38.7元，盤中股價上漲逾4%，不僅寫下波段新高，同時也是今年2月以來，即近11個月的股價新高。在旺宏帶量上漲的帶動下，記憶體股包括華邦電（2344）、南亞科（2408）也都是上漲表現，其中華邦電也一度上漲逾3%，今日盤中成交量排名在第8名，近日記憶體股在消息面正向，交投明顯轉趨熱絡。

產業有機會進入谷底並在明年回穩後回升，使得近期市場資金提前進場布局記憶體相關個股，其中，旺宏在第3季業績表現亮眼，再加上ROM Flash 業務逐漸進入旺季，以及旺宏最大客戶任天堂新機及多款遊戲新作的需求拉抬下，使得旺宏成為近日市場焦點。

近2個月以來，市場法人資金持續進場布局記憶體相關個股，其中，以旺宏來看，11月統計至昨（26）日為止，外資已買超該股達78735張，雖然11月尚未結束，但以單月買超來看，已是今年外資單月買超旺宏第2大。

另外，投信法人11月以來也買超旺宏47413張，以單月來看，已是投信法人自2017年5月，即近3年半的單月最大買超。

在內外資法人聯手買超下，旺宏股價今日盤中成交量在午盤前就已突破13萬張，是台股今日成交量最大股。

旺宏 記憶體

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