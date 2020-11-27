NOR看漲 外資喊買旺宏、目標價44元

電子業狂吹缺貨漲價風，摩根士丹利表示，受惠大陸NOR產能新增放緩，但市場需求持續成長，明年上半年NOR需求缺口擴大有利報價連季翻漲，相關有助旺宏（2337）、華邦電（2344）基本面升溫，評級雙雙調升到「優於大盤」及「中立」，目標價拉升至44元、16.5元。

摩根士丹利此次同步將旺宏列為大中華NOR族群首選（Top Pick），另對中國兆易創新重申「優於大盤」。利多激勵旺宏今天開高大漲。

摩根士丹利表示，先前美國制裁中芯國際及市場出現重複下單，其便預測NOR Flash景氣逐步好轉。雖然目前展望明年市況，還有待更明朗的消息，不過中國新增產能開始放緩有利供需調整，該券商對於NOR中長線的看法進一步翻多。

首先是兆易創新產能新增將慢於市場預期，摩根士丹利指出，兆易產能主要來自華虹12吋廠支援，現產能約6-7kpwm，但因應邏輯晶片及其他更重要的晶片代工需求，華虹和旗下華力微電子實質提供的產能可能低於預期。與此同時，武漢新芯因應優先發展3D NAND的需要，增產NOR Flash的計畫也可能被排擠。

摩根士丹利表示，台灣的旺宏和華邦電，由於11月來利基型DRAM（DDR 31Gb、2Gb）ASP大漲一成，NOR Flash投注的產能也可能低於預測，使明年上半年NOR浮現需求缺口而推漲報價。

據摩根士丹利估計，兩岸新增產能放緩，將導致明年上半年全球NOR供給減少5-10%，季度來看，第1季就會看到供給衰退，全年也將從供過於求轉為供給短缺，缺口約0-5%。預估目前通路商握有的NOR庫存到明年第1季，只能撐1-2周，低於常態4-6周；1、2季NOR報價均看漲2-5%。

摩根士丹利表示，旺宏、華邦電及兆易創新都會受惠NOR報價翻漲，其中，又以旺宏未來幾季股東權益報酬率可望挑戰20%、提升幅度最大，合理股淨比上看2倍甚至更高。

依其推估旺宏今、明、後年每股純益（EPS）達3元、3.61元、4.24元，目標價喊上44元。