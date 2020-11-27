ABF載板周期向上 美系外資調高南電目標價至245元
ABF載板周期向上，美系外資同步看好相關廠商，最新報告除調高南電（8046）目標價至245元、重申買進評等外，同時也喊買欣興（3037）、景碩（3189）。
美系外資最新報告表示，ABF載板進入向上周期，包括輝達、超微、賽靈思等大廠下單轉為積極，訂單交期長達9個月以上，明顯較原先6~9個月拉長，南電訂單能見度可到明年第3季。
美系外資認為，目前ABF載板呈現賣方市場情況，預估價格大幅喊漲的情況可望持續到明年第3季，ABF相關廠商將受惠；美系外資看好南電積極擴產且受惠於產業趨勢，決定調高今年到後年獲利預估2~5%，且調高目標價，由235元調高至245元，重申買進評等。
南電今日以170元開出，上漲5元，盤中漲幅逾2%；欣興今日以90.5元開出，上漲0.9元，盤中漲幅0.22%；景碩今日以92.2元開出，下跌0.2元，一度翻紅至93.6元，盤中跌幅0.75%。
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