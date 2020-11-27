銅價續創新高 電線電纜股激漲

銅價持續上漲，再度帶動相關概念股的走勢；近期銅價持續創高，今(27)日第一銅（2009）盤中漲幅超過6%，電線電纜股指數也上漲逾2%。

由於有低價庫存的銅當原料，因此當銅價走揚時，電線電纜股也可望受惠；今日的華新（1605）、 大亞（1609）、華榮（1608）及宏泰（1612）等股早盤走強。

倫敦金屬交易所，銅收高1.4％，報每噸7,402.50美元，為2013年6月以來最高收盤價。國泰證期顧問處協理吳佩奇表示，由於中國需求在疫情趨緩後，開始增加，所以，銅價也持續走揚；雖然看好後市，但須留意還自回收銅的供給狀況，是否會影響銅價走勢。

宏遠投顧副總陳國清表示，原物料股近期漲勢凌厲，通膨的隱憂、資金寬鬆與產業景氣看好等因素造就原物料行情看漲，相關概念股短線有機會走揚。