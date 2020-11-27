凱羿-KY打入全額交割股價跌停 大股東早在5月賣股

凱羿-KY（2939）因內部控制制度執行存有重大缺失，遭證交所自11月30日打入全額交割。凱羿-KY今(27)日開盤股價跳空跌停，委賣鎖住近5,000張。除了有多項內控缺失，凱羿-KY因董事長蔡謀燦在第2季、第3季陸續申讓9,800張持股，也引發投資人的不信任與對其內線交易的疑慮，市場預期，凱羿-KY股價恐持續探底。

凱羿-KY昨日發布重大訊息，說明其從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約等交易時，內部控制制度執行存有重大缺失，符合證交所營業細則第49條之1第1項第13款規定情事，公告自11月30日打入全額交割。

凱羿-KY在有關醫療手套採購預付款項及輕質循環油採購銷售交易上爆出四大內控缺失，包括1.對於輕質循環油的採購合約簽訂及三方購油協議交易，未對採購對象的基本資料進行審核，就進行合約簽訂，且未完成簽約，即支付購油相關費用予天成貿易集團。2.輕質循環油採購僅附有簽訂的合約及營業執照外，未遵循相關作業規定辦理建立的客戶基本資料表、授信額度申請表等作業。

3.醫療手套採購及輕質循環油採購銷售等，在審查過程未同步進行用印流程，而在審查及用印後才進行流程的書面程序，使合約的簽約用印日期皆早於用印及審查日期。4.對新領域醫療用品及油品等交易並未依銷售及收款循環的銷售計畫作業規定提出銷售計畫，也未將該等交易依照風險管理作業手冊的風險分析方法進行風險評估，並針對可能產生的風險提出應變行動方案。

凱羿-KY表示，公司已深切檢討並依據審計委員會要求進行內部控制制度增修及遵循要求，提高及擴大重大合約的核決層級，並設立公司治理主管，將內部控制制度遵循列入績效考核項目，且針對曝險金額設限，控制公司整體風險於一定金額。