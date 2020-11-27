電子股領軍 台股漲百點

台股類股輪動，昨（26）日由電子接棒演出，在晶圓雙雄撐盤下，終場上漲106點收13,845點，收復13,800關卡與5日線，化解K線連三黑壓力。法人表示，逢感恩節外資放假與美股休市，預計今（27）日買盤力道縮小，但多方格局不變，將挑戰站回13,900點關卡。

隨美股那斯達克指數在感恩節前夕創新高，台股的科技股也跟著拿回主權，晶圓雙雄台積電、聯電再度擔綱撐盤要角，面板族群的友達、群創也放量走強，ABF載板近日走勢再起，指標股欣興吸引外資大買超逾3萬張，以89.6元創收盤新高，終場指數上漲106點收13,845點，成交量縮減近四日最低2,214億元。

籌碼方面，外資昨日終止連二賣轉為買超32億元，主要力道放在ABF、面板、聯電等中低價股，並以連五買的欣興為最大買超股3.1萬張，但台指期轉減碼3,950口至近二月最低的14,996口，顯示外資操作偏中性；投信連六賣、昨賣超8億元，值得留意的是投信買超股轉為電子、傳產各半，以買超前十名來看，電子有友達、欣興等，傳產有華航、大成鋼等；八大公股行庫則轉為賣超11億元，但買超金額以台積電5.6億元最多，對照外資連三賣、昨日賣超6,887張，顯示政府相關資金以台積電化解大盤5日線13,797點壓力，台積電昨日上漲2元收489元。

此外，融資券連二日同增：融資增加19億元至1,631億元、融券增2萬張至104.5萬張，均為近期最高。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等均認為，目前台股多頭格局不變，惟高檔KD鈍化，短線止技術指標過熱，但逢拉回就是買點，原因在於經濟步入復甦軌道、進入年底的產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，建議持續多方操作。陳奕光樂觀看待台股指數11月底仍有上攻機會，12月將進入高檔震盪，1月將再發動攻勢。

黎方國看好的族群，包括半導體、5G概念、蘋概股、汽車及電動車、航空、基建等財報利多、低基期及第4季展望佳的業績題材股。陳奕光也看好5G、電動車、遊戲機、數位貨幣等電子股，傳產看多航空等經濟復甦概念股，以及塑化、鋼鐵等漲價概念股。