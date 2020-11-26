台指期夜盤盤下震盪 嘗試站回平盤之上

十一月以來，台股經歷了四個月的盤整，再度飛越平台整理，這一周留下一三五九一．一七的新天價，記得在七月下旬，台積電寫下四六六．五元高價那一刻，台股創下一三○七一．一的天價，這是台股經歷三十年奮戰，終於飛越一二六八二關卡的重要一刻...

2020-11-26 13:43