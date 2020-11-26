台指期夜盤盤下震盪 嘗試站回平盤之上

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台指期夜盤開盤後於盤下震盪，低點來到13, 809點，22時則拉升至平盤附近震盪，跌7點或0.05%，嘗試站回平盤之上。

法人指出，就美國聯準會 11月會議紀要，整體貨幣寬鬆態度不變下，目前熱錢依舊湧入亞股，短線仍有利台股整理後上揚走高。

外資今（26）日現貨轉為買超32億元，但期貨淨多單減碼3,950口至14,996口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為一萬三千餘口，買權賣權 OI 增量呈現相當。周選方面，賣權 OI 總量轉作大於買權，目前選擇權下檔呈現支撐。

綜合以上，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。台股目前待量能再度放量回升後，短線台股方能再度呈現續揚創高。

選擇權 台股 美國聯準會

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