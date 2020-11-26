台股收復5日線 漲106點收13,845點

美股期貨電子盤走揚，亞洲股市大多呈現上揚，加上電子權值股回神，電子股再重回主流，帶動台股今（26）日盤中震盪走高，漲逾百點，最高來到13,856點，終場上漲106.83點，收在13,845.66點，站回5日均線，成交量達2,186.74億。

盤面上，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）成為領漲重心，而聯電（2303）則由黑翻紅，此外ABF載板的景碩（3189）、南電（8046）攻上漲停價位。在各類指數方面，造紙、玻陶、電子零組件表現強勢，僅食品及生技醫療表現稍弱，持平收盤。

展望後市， 法人表示，在觀察點上，在上述基本面與資金面的正面支撐下，台股有望在農曆年前持續表現正向，但之後則需觀察包括終端市場消費力道，及廠商相對的庫水位變化，以判斷在庫存調整上是否有任何風險。台股第4季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，外資本月積極買超台股，指數向上趨勢未變，多方格局不變。