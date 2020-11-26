蔡鎮村：台股逢低布局 迎年底作帳行情

美股創新高後休息，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村認為，台灣經濟面穩健及財報空窗期，目前上市上櫃公司積極受邀辦理法人說明會，不時有未來展望利多消息，台股在主流電子股相對走穩之下，加權指數開平高走高，但加權指數14,000整數心理關卡近關情怯，而多家投資機構的投資展望說明會，也大多上看14,000點或15,000點，且都預期以先蹲後跳的形勢。

但是要闖關仍需多次挑戰（經歷三個多月才挑戰13,000成功，期中兩度下壓回約900點）。由32年來台股漲跌分析，12月加權指數平均漲幅3.09%；漲的年度有25次；若以最近十年台股漲跌分析，僅2018年加權指數跌1.62%，去年12月加權指數漲4.4%。因此，投資人以逢低布局。迎接年底作帳行情為宜。