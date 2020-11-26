台達電盤中市值超車國泰金 登台股市值第七大
台達電（2308）今（26）日盤中股價漲幅超過4%，市值增加約215億元超車國泰金（2882），登上台股第七大市值企業。
台達電今日股價開高後即持續走揚，早盤股價衝高到216元，上漲8.5元、漲幅約4%；股價在216元的市值也增加至5,605億元。
原本市值第七名的國泰金今日盤中股價在平盤41.45元附近小幅起伏，市值也維持在5,458億元。
11月以來，科技及傳產股的漲勢凌厲，尤其外資轉為積極買超下，權值股表現更是帶動指數站上萬三點，甚至往萬四點邁進。
台股前二十大市值公司也隨之出現變化 ，最受矚目的聯電（2303）擠進市值前十大，金控股則漸漸淡出前十大市值排行，以今日盤中股價計算，僅國泰金仍在前十大市值企業之列，富邦金（2881）、兆豐金（2886）、中信金（2891）市值排行落在11至15名之中，玉山金（2884）則暫居第20名。
由於傳產及科技股有年底作價的表現，近期可能再度出現排行變化，以第七名的國泰金及第八名的南亞（1303）市值差距263億元，如南亞股價漲幅超過5%、而國泰金股價不動則可能又出現超車情況；第12名的富邦金市值與大立光（3008）相差約180億元，同樣大立光股價上漲逾4%、富邦金股價不動則又會被大立光超車。
第16名的統一（1216）差距第15名的中信金市值約33.96億元，統一股價如能上漲超過1%就可能超車中信金。
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