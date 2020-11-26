電子權值股領軍 台股盤中漲逾百點
美股期貨電子盤走揚，加上電子權值股回神，電子股再重回主流，帶動台股今（26）日盤中震盪走高，漲逾百點，最高來到13,856點。盤面上，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）成為領漲重心股，而聯電（2303）則由黑翻紅。
展望後市，法人認為，近期台股輪動速度太快，而且個股走勢也相當投機，短線波動非常大，因此在14,000點前，頻頻出現開高走低獲利回吐的賣壓，短期先回測10日線13,600~13,700尋求量縮，讓籌碼再度換手，尤其明年展望佳的產業，再回頭走強，搭配美股強勢格局，可望再次挑戰14,000點大關，利用衝關前先蹲動作，逢低布局。
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