電子權值股領軍 台股盤中漲逾百點

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現在極度貪婪，道瓊指數攻上三萬點，寫下了歷史新高。恐懼與貪婪指數可以量化投資人的情緒，0至20是極度恐懼、75至100是極度貪婪，在3月疫情最嚴重的時候，指數來到25點以下，是買點，當時道瓊指數最低18,217點，現在道瓊站上了三萬點，改寫了歷史新高，指數88點，呈現了極度貪婪。

2020-11-26 08:51