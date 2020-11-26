外資連二賣晶圓雙雄 早盤走勢不同調

台股今（26）日挑戰重返5日線，同遭外資連二賣的晶圓雙雄早盤表現不同調，台積電（2330）呈現上漲，企圖反攻5日線，聯電（2303）則是開平震盪後翻黑，中斷連續4個交易日來的漲勢，早盤跌幅逾1%。

外資重申聯電買進評等，目標價由32元調高至54.5元，進一步推升聯電的漲勢，昨日收在38.45元，上漲0.3元，持續創18年多來波段高點，但外資卻是賣超42,873張，連二賣，投信賣超2,723張，終止連四買，自營商買超78張，合計三大法人賣超45,518張。

聯電ADR周三收漲1.35%，以6.77美元作收，今日股價以38.45元平盤開出，一度拉升至38.5元，可惜不敵賣壓，股價翻黑，一度下探至37.5元，盤中跌幅1.17%。

台積電昨日收在487元，下跌5元，外資賣超台積電12,649張，連二賣，投信賣超391張，自營商賣超649張，合計三大法人賣超13,689張；台積電ADR周三收漲0.8%，以97.49美元作收，較台北交易股票溢價14.5%。

台積電今日以489元開出，上漲2元，一度拉升至491.5元，站上5日線，盤中漲幅0.51%。