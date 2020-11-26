美股現在貴嗎？ 各指數價值比一比

美國總統當選人拜登公布新內閣名單，新冠疫苗接連傳出好消息，激勵美股道瓊工業平均指數11月24日站上歷史新高的3萬點，其他美股指數也同步大漲慶祝，市場一片樂觀，但也有投資人擔心，美股是否已經太貴？

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，根據彭博數據計算美股主要指數本益比的偏離程度，同樣是價格創新高，但各指數獲利能力差異太大，導致結果落差也大，目前來看，尖牙與費半在合理區間，那斯達克、標普、道瓊則已偏離。

袁永騰指出，民眾日常買東西常會在意CP值，用來評估「付出的價格是否買到物品應有的價值？」，判斷是否買貴，同領域但不同定位的物品，各有客觀上普遍可被接受的合理售價區間，例如同樣是汽車，賓士與豐田的價格帶就不一樣，如果買車時，價格已經超出這個品牌正常售價帶區間之上，就會覺得買貴了不划算。

袁永騰認為，投資股票也是同樣道理，科技股、傳產股、成長股、價值股的獲利成長動能有差異，市場願意給予的本益比水準各自不同，可透過統計數據，查看各美股指數自己過去的本益比趨勢通道合理區間、平均值，過往波動區間內的標準差、現在的本益比位置、標準差偏離程度，先計算出指數自己的「絕對價值」，再比較其他指數來看「相對價值」。

他說，一般而言，本益比在上下2個標準差區間內都屬合理，如果往上超過2個標準差，表示已經貴到超出市場能接受的價格帶；根據彭博數據計算美股主要指數本益比的偏離程度，同樣是價格創新高，但各指數獲利能力差異太大，導致結果落差也大。

袁永騰表示，獲利能力最強的FANG+尖牙股指數目前本益比相較過往平均僅高出1.32個標準差，費城半導體指數高出1.5個標準差，兩個都在合理價值區間內。本益比已經高出合理區間的則有那斯達克100指數超出2.01個標準差，標普500指數與道瓊工業指數都超出2.12個標準差，反映出目前的價格已超過實質可提供的價值（企業實現獲利預期的能力）。

展望美股後市，袁永騰指出，23日美國新公布11月製造業採購經理人指數仍在擴張且優於預期，聯準會持續購債擴表釋放流動性，不過，10月零售銷售月增率較前月回軟，新一波疫情重啟社交管制也影響餐飲等服務業，感恩節至聖誕節消費旺季力道有待觀察，加上目前美國急需新一輪財政刺激，有待國會重啟紓困案討論，缺乏新動能再往上衝，短期內不宜追高，若有明顯拉回，可分批布局明年獲利成長相對佳的成長股。

袁永騰說，中期來看，美國、英國等多家藥廠新冠疫苗可望明年第1季問市，明年經濟活動回復正常軌道，疫情受害股將否極泰來，科技成長股受惠景氣成長與企業加速數位轉型，獲利也可望維持穩健，美股將從今年科技股一枝獨秀，回復到百花齊放的健康輪動。