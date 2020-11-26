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電子權值股回神 台股漲24點開在13,763點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
聯發科5G晶片出貨喊衝，明年出貨量有望高達1.2億套以上，甚至上看1.5億套，迎接倍數成長爆發期。（歐新社）
聯發科5G晶片出貨喊衝，明年出貨量有望高達1.2億套以上，甚至上看1.5億套，迎接倍數成長爆發期。（歐新社）

昨日美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，然而台股今（26）日開盤上漲24.96點，開在13,763.79點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）及大立光（3008）等股領頭下，加權指數再戰13,800關卡

由於初領失業救濟人數與耐久財訂單好壞不一，且鄰近感恩節假期，使市場交易較為清淡，並等待疫苗施打的更多進展，壓抑近日表現強勢的週期股漲多拉回，道瓊指數收盤由3萬點回落、小幅收低。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌173點，或0.57%，收在29872點；標普500指數下跌5.75點，或0.15%，收在3629.65點；Nasdaq指數上漲57.61點，或0.47%，收在12094.4點；費半指數下跌8.76點，或0.33%，收在2600.24點。

展望後市，法人認為，台股第4季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，整體多頭格局不變，逢回仍建議持續多方操作。選股聚焦半導體、5G概念、蘋概股、汽車及電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

台股 台積電

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