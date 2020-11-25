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宏遠投顧：2021年先蹲後跳 指數上看15,000點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

宏遠投顧今（25）日舉行明年展望，預期走勢將呈現先蹲後跳，今年年底至明年第1季全球股市可能出現修正，第2季落底後，下半年起開始走高，明年指數區間「萬一」至「萬五」間。整體而言，2021在樂觀中帶點謹慎，選股有挑戰性。

在台股的投資機會方面，宏遠投顧副總經理陳國清表示，大致可分為六大族群：高峰已過、今年底至明年初業績高峰、下半年好到明年、明年好轉、趨勢但近期走緩、趨勢在然股價漲太快。

進一步來看，高峰已過代表有：防疫及檢測、華為受惠股，建議投資人採取逢高減碼；今年底至明年初業績高峰，像是：PC／MB／NB／平板及零組件面板、線上教學、運動器材，則建議操作到年底；下半年好到明年的族群有：貨櫃航運、水泥、網通、華為受害股、運動衣鞋相關，可以逢低加碼；此外，明年轉好的智慧型手機、蘋果供應鏈，以及趨勢但近期走緩的5G建置、電動車、伺服器會建議逢低承接，最後，趨勢股價漲太快如：風電、太陽能、HPC則建議採取區間操作策略。

短線來看，由於今年3月底全球股市大漲至今，預期今年結帳賣壓可能提早在12月上旬就出現；然而12月中下旬在紓困案等因素下，有機會往上拉抬作最後一波的績效拉抬，然若不幸遇到利空則是會再往下修正。

此外，今年在新冠疫情影響下，在家上班上課對PC／NB／MB／平板電腦／電視／網通／運動用品／耳溫槍及額溫槍／民生用品等產品的過度下單及囤積，今年底旺季需求結束後，恐將造成通路商庫存調整及需求大幅下降，使得相關公司可能出現調整壓力，操作上需要留意。

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