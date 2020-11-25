小摩看台股 2021年挑戰16,600點

摩根大通發布2021年新興市場展望，預測台股行情雖然高漲一波，但在蘋概股、5G產業等科技股百花齊放，大盤指數還有攻高契機。依全球經濟基本面評估，台股基本、樂觀情境下，加權指數將挑戰15,000點、16,600點新猷。

摩根大通去年發布2020年市場展望，預測台股指數目標和樂觀情境挑戰13,176點至13,892點，24日台股最高衝抵13,951點，已經正式突破。由於近期台股在熱錢匯入，頻頻創下新高且全球經濟復甦，摩根大通預估台股還有上漲空間。

摩根大通新興市場股票策略師馬丁斯表示，2021年新興市場迎來三大利多，包括區域經濟成長（GDP）領先全球並有弱美元加持、超寬鬆的貨幣政策、以及新冠肺炎和美國總統大選等重要變數解除，國際熱錢可望加碼新興市場。

根據經濟動能和企業獲利評估，摩根大通最看好評價被低估的韓國、巴西、俄羅斯、印尼和泰國，台股因評價偏高暫評中立。但樂觀台灣蘋概股、5G族群的台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型股表現強勁，其推測MSCI台灣指數仍有較大機會向上，基本、樂觀情境各挑戰605點、665點，換算加權指數將來到15,085點至16,584點。

摩根大通在台股首選台積電、聯發科、日月光投控（3711）、欣興（3037）及長榮（2603）五檔個股。

另外針對不同投資需要，新興市場首選的15檔ESG必買股選入台積電、統一超（2912）；價值型選股有祥碩（5269）和友達（2409）；科技生態鏈則首選台積電、聯發科、世界（5347）、祥碩、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、南亞科（2408）、日月光投控、頎邦（6147）、欣興、鴻海、廣達（2382）等。

摩根大通亞洲科技產業研究主管哈戈谷指出，明年台股將持續由科技股領風騷，特別是大型股動能充沛，台積電在5奈米量產良率達到穩定後，可望有更多客戶採用5奈米，長線比重直追7奈米，配合英特爾計畫外包CPU訂單，台積電表現將撐起整個台股。

哈戈谷表示，5G手機需求加速成長，相關如聯發科、聯電（2303）兩大半導體廠基本面也會優於今年，他並看好上游產能滿載擴散到下游封測廠，日月光投控、頎邦潛力最看好。