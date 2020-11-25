美股走高 台股漲53點開在13,860點

昨日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（25）日開盤上漲53.82點，開在13,860.95點，在台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯電（2303）走揚下，台股再戰13,900關卡。

受惠全球疫苗利多持續發酵，且美國總統啟動政權交接，加上葉倫將任財政部長，市場期待未來將推行大規模財政刺激，三大利多提振了投資人樂觀情緒，帶動道瓊站上30,000點，與標普500收盤同創歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲454點，或1.53%，收在30046點；標普500指數上漲57.81點，或1.61%，收在3635.41點；Nasdaq指數上漲156.15點，或1.31%，收在12036.7點；費半指數上漲13.75點，或0.52%，收在2609.00點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，近期在基本面與資金面的支撐下，盤面多呈健康輪動格局，加上下檔支撐穩健，資金持續偏好受惠於中長期成長趨勢及明年展望正面的族群，台股後市應仍呈偏多格局。