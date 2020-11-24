台指期夜盤高檔徘徊 醞釀行情

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

台指期夜盤開盤後一路震盪走高至13,834點，隨後回落，漲點約在20點左右，行情持續醞釀。

法人指出，外資現貨賣超47億，期貨淨多單略增至17,826口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為一萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量轉作積極，目前選擇權多空出現拉鋸互不相讓。

綜合以上，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面今日量能明顯放大，台股將作高檔震盪整理，目前在11月16日的高點支撐位置不破下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

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