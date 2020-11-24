台指期夜盤高檔徘徊 醞釀行情

萬寶投顧陳子榕指出，本週四(11/26)就是美國一年一度的重大節日「感恩節」，美國民眾在幾乎一整年飽受疫情壓抑的生活之後，紛紛以報復性歡慶的方式來迎接年底假期，截至上週五(11/20)為止，已經有超過上百萬的美國人無懼疫情，擠進機場搭機返鄉團聚，這也讓美國防疫人員陷入高度緊張，因為美國確診人數已經高達1,220萬人。

2020-11-24 14:39