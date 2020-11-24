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台股收跌70.88點 三大法人賣超51.39億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(24)日開高震盪，在獲利賣壓出籠下，蘋概三王齊收黑，聯電（2303）則是續創波段高，市值擠進前十大，成為多頭指標，大盤指數終場以13,807.13點作收，下跌70.88點，成交量2,632.1億元；三大法人賣超51.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.76億元，投信賣超5.43億元，自營商買超（合計）1.81億元，其中自營商（自行買賣）買超1.61億元，自營商（避險）買超0.19億元。

台股今日以13,918.84點上漲開出，早盤最高衝達13,951.17點，上漲73.16點，續創歷史新高，可惜在權王台積電（2330）、股王大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等股相繼翻黑下，指數震盪翻黑，一度下滑至13,798.32點，終場收13,807.13點，守住13,800點關卡，跌幅0.51%。

自營商 台股

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