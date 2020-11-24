數位交易新戰場 永豐金證券API交易市占奪冠

AI智能在台股的投資運用持續升溫，永豐金證券領先市場以Python API開放式架構提供量化交易投資人串接下單，獲得AI世代肯定快速成長，9月API交易量達75億元，躍居市場排名第一；永豐金證券總經理江偉源表示，AI智能為台股交易創造新局，永豐金證券成立AI投顧部積極佈局，發展「金融API生態圈策略聯盟」，讓程式交易者可以開創更多交易策略應用模組。

API交易主要運用在量化交易型投資人，以程式建立投資策略模組，年輕世代在AI智能的掌握與運用成為API交易的新主流，根據證交所的最新統計，9月整體市場API交易量達266億元，與去年12月150億元相較，大幅增加116億，成長率達77％；永豐金證券從去年12月成交量10億，到9月份單月締造75億元的成交量佳績，成長率高達650％，躍升為市佔第一名。

江偉源指出，3月逐筆撮合制度上路， 1秒可能產生多筆成交價，投資人必須提升對市場的即時反應，API交易需求湧現；而因應盤中零股交易，永豐金證券Python API已完成盤中零股報價功能，程式交易者可以開創更多交易策略應用模組，也可以串接成交回報與帳務資料到自己的LINE平台、Facebook平台、或Telegram。

永豐金證券為台灣第一家在開放環境提供Python API交易介面的券商，首創架構於全球最大開源代碼平台Github，永豐金證券AI投顧部表示，Python API深度機器學習並串聯API下單環境，是具開放式及成長擴增能力的數位金融生態系統，發展策略聚焦在證券下單逐筆交易、低延遲（Low-Latency）即時報價及方便擴充的Python語言環境三大特色，提供台股與台指期貨報價、下單、回報、帳務、歷史數據等服務，提高系統交易的穩定度與快速報價交易，滿足多元交易需求，打造未來金融的全新樣貌。