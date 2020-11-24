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股民數挑戰台積電！聯電登盤中零股人氣王

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯電盤中零股買氣居前。圖／取自基本市況報導網站
聯電盤中零股買氣居前。圖／取自基本市況報導網站

高盛證券喊動聯電（2303）漲停後，挾美股ADR暴漲，聯電今現貨持續開高，盤中奔漲逾8%；投資人對績效太心動，使盤中零股23日一度出現轉投資聯電的矽統（2363）篡位為人氣第一，今聯電比下台積電（2330）躍居零股人氣王。另值得注意，晶圓雙雄股民數差不到3,000人，最快本周聯電有望在股民表現也超越權王。

證交所統計，聯電今天開盤後，驚人的漲幅帶動整股和盤中零股買氣遙遙居前，不僅到11點左右已爆出45萬張巨量，盤中零股成交也破23萬股，雙雙排名第一。而矽統迄目前分有10萬張及10萬股，表現也不差。

台積電則累積1.8萬張和19萬股交易量，盤中零股僅次於聯電。如依這兩天前就抱有聯電的狀況推估，等於投資人短短兩天可賺到18%漲幅，績效令人稱羨。

另其他零股熱門股，還有被動元件的國巨（2327）（2492）、凱美（2375）、華新科（2492）、PCB廠嘉聯益（6153）、欣興（3037）、景碩（3189）、楠梓電（2316）、金像電（2368）等，整零股買氣雙雙爆發，盤中零股皆累積萬股以上。

若搭配集保結算所資料看，目前晶圓雙雄台積電和聯電股民數在伯仲之間，到上周權王有54.6萬名股民，聯電有54.4萬股民，差距僅2,299人。依過往零股人氣衝高，股民數都會成長，不排除聯電本周結算出的股民數超越台積電。現雙雄排行上市櫃股民數第五、第六強。

聯電 零股 台積電

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