二外資喊到600元！外資讚嘉澤 高盛首評喊到「六字頭」

高盛證券積極擴大台股追蹤，在一口氣初評景碩、金像電兩大PCB個股，也首次納入嘉澤（3533）為研究標的，看好全球CPU插槽市場快速成長，嘉澤獲利複合成長挑戰37%，目標價喊600元，一舉追平外資圈最高的野村證券喊出600元。

高盛表示，全球CPU插槽需求將在未來數年爆發，2020-2023年市場規模預估複合成長20%，遠高於2012-2019年個位數衰退。嘉澤是國際第二大插槽製造商，今年市場份額達33%，並有高達三成的收入來自插槽，比競爭同業更專注利基型的CPU商機。

高盛進一步表示，嘉澤與國際大客戶關係鞏固，為未來營運打下難以被超越的根基，包括與AMD和英特爾都有長期合作關係，適逢兩大晶片廠競推新平台。整體評估，嘉澤於今、明、後年獲利將複合成長37%，較近五年的14%多一倍有餘。

外資估計，嘉澤獲利躍升，股東權益報酬率同步穩健擴張，2022年上看27.3%，遠高於去年19.5%。對於2020-2022年每股純益預測則為27.1元、39元及51.1元。

對比外資圈財測，高盛對嘉澤明後年預估高出兩成之多，該券商認為，這來自市場還沒充分體認一、嘉澤受惠AMD和英特爾訂單能對其CPU插槽業務帶來超預期的貢獻，二、嘉澤本身推進PC和伺服器CPU插槽新計畫，將另外助攻其產品單價和毛利率加速擴張，實際財報數字將令人驚艷。

至於野村在9月24日發布升評嘉澤報告，看好的三大理由包括英特爾Whitley平台搭載ILM，可望自今年底催動強勁換機潮、嘉澤供貨英特爾桌電CPU專用LGA1200插槽、並針對明年第4季推出的Eagle Stream平台供應DDR5與CPU插槽。此外，英特爾還預計明年底升級使用LGA1700插槽。

野村對嘉澤2020-2022年EPS預測28.6元、36.4元、47元，而其他如花旗也喊嘉澤到537元，凱基、永豐投顧都喊到538元，市場已經形成嘉澤問鼎500、甚至600元俱樂部共識。