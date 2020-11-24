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集保結算所 獲TCSA台灣企業永續獎2獎項肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所榮獲「2020 TCSA台灣企業永續獎」，由張秀珍主任秘書(右)代表領獎。(集保結算所／提供)
集保結算所榮獲「2020 TCSA台灣企業永續獎」，由張秀珍主任秘書(右)代表領獎。(集保結算所／提供)

「2020 TCSA台灣企業永續獎」於11月18日在圓山大飯店舉辦隆重的頒獎典禮，集保結算所連續兩年榮獲報告書白金獎，另首次參加即榮獲創新成長獎，由主任秘書張秀珍出席代表領獎。

TCSA台灣企業永續獎自2008年起舉辦，今年計有252家企業參獎，較去年成長28%，創歷年新高。今年邀請486位志工評審與182位知名專家學者，合計668位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，獲獎企業報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向，並與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結。

集保結算所2020年出版的企業社會責任報告書，與數家金控公司並列TCSA企業永續報告獎金融及保險業的白金獎，報告書內容經過第三方嚴格標準審查下，充分揭露集保結算所對應ESG的環境永續、社會參與與公司治理的具體作為與績效。集保結算所能再次獲得評審青睞贏得白金獎，足以表彰其致力於企業社會責任及永續經營的用心與努力。

此外，集保結算所今年以「公司負責人及主要股東資訊平臺」為主題，報名企業卓越案例獎項即榮獲「創新成長獎」殊榮，肯定集保結算所協助政府建置平臺，提高我國公司資訊透明度，強化主管機關查核監理效能，踐履我國善盡洗錢防制及打擊資恐國際義務，提升國家形象。

集保結算所主任秘書張秀珍表示，未來集保結算所將持續深化經濟發展、關懷社會與保護環境等三大面向的金融影響力，同時善用本身核心能力，協助主管機關營造健全永續發展ESG生態系，強化資本市場國際競爭力，與臺灣企業共同邁向永續經營。

集保結算所 洗錢防制

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