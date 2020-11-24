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台灣5G國家隊指數表現 勝台股前50大

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
資料來源/資料期間： Bloomberg,CMoney, 2017/12/29~2020/11/20。臺灣50報酬指數為臺灣50指數之含息報酬指數，該指數成分股為台股市值最大的50家上市公司股票。
資料來源/資料期間： Bloomberg,CMoney, 2017/12/29~2020/11/20。臺灣50報酬指數為臺灣50指數之含息報酬指數，該指數成分股為台股市值最大的50家上市公司股票。

台股繼周線連三紅後，昨（23）日持續開高走高，近日指數將向萬四關卡挑戰。國泰台灣5G+ ETF經理人蘇鼎宇表示，除消息面利多外，台股殖利率較全球主要股市來得高，加上新台幣走強吸引外資進駐，推升台股表現，此刻若想介入台股，應優先布局具成長潛力的5G概念股，因5G不只象徵電信、連網等技術升級，影響層面更將擴及一個世代、甚至開創出新時代，產業及投資商機不可言喻。

台灣5G+通訊指數近三年漲幅達66.4%，較台股市值前50大的股票表現還勝出近1成，隨明年5G產業進入爆發期，未來表現更值得期待。

5G無疑是未來十年的大趨勢，但究竟在5G大浪潮下，誰才是最大的受惠者？蘇鼎宇指出，真正全球最強的5G供應鏈，就在台灣，在各國積極啟動5G科技競賽下，看好台廠可左右逢源，罕受中、美貿易角力衝擊，近日市場傳出聯發科5G晶片出貨大增，主要受惠搶搭明年全球5G手機大量換機潮，尤其大陸非蘋品牌幾乎都是該台廠客戶，其挾高性價比優勢，獲得陸系客戶大量採用，推升出貨量也將拉近與美國晶片大廠高通的市占率。

展望未來，根據Ericsson調查資料，全球5G手機出貨量未來兩年將翻逾2倍，由2020年預估2.25億支手機，至2022年將攀升至7.25億支。換言之，5G話題雖看似炒熱一陣子了，但事實上商機才剛點燃。

國泰投信表示，正募集的國泰台灣5G+ ETF（00881），透過ETF一次布局30檔5G潛力股，尤其12月是台股各月上漲機率最高的月份，正報酬機率高達8成，此時進場買台股，投資勝率高，更是抓住明年5G大爆發的絕佳時機。

5G 台股 國泰

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