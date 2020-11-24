台指期開盤上漲48點 聯電期貨開盤大漲2.15元

台指期今(24)日開盤上漲48點，開盤指數為13,921點；聯電期貨開盤38.7元，上漲2.15元。

昨日美股四大指數漲幅介於0.22至1.56％，台積電ADR上漲2.94%，聯電ADR暴漲20.24%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超108.75億，期貨部分減少4556口，淨多單17282口，十大交易人與特定法人合計賣出6454口。週選支撐與壓力區落在13700至14000之間，P/C Ratio升至1.38，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨表示 ，隨著美國傳統假期的接近，美國的購物風氣會使得美股上漲，並且帶動台股大盤。再加上美國制裁中國大陸的轉單效應，半導體電子廠商有望能再增加更多訂單。目前台股接近萬四的關卡，預計會有小幅度的修正回檔，建議投資人可以逢低偏多布局。