鈞泰25日起停止買賣 半年後恐終止上市

臺灣證券交易所表示，鈞泰-KY（6131）前因發生經營權異動，且有營業範圍重大變更之情事，依營業細則相關規定，已二階段實施暫停買賣及變更交易，迄目前鈞泰仍因無法達成恢復正常交易門檻，公告自11月25日採行第三階段處置，採行暫停交易，若後六個月鈞泰依舊無法恢復買賣，將強制宣布其有價證券終止上市。

證交所表示，鈞泰因經營權異動及營業範圍重大變更，第一階段自107年5月18日起對該上市有價證券採停止買賣處置六個月，嗣於第二階段107年11月21日起，採行變更交易方法處置二年，迄目前鈞泰因列為變更交易方法有價證券後二年內仍，無法達成營業細則第49條第2項第15款規定，故核有同細則之第50條第1項第15款規定情事，採行第三階段處置，將自109年11月25日起停止其有價證券買賣。

證交所指出，鈞泰暫停交易後，若其有價證券仍無法於六個月內達成營業細則第50條第2項第14款規定，將依營業細則第50條之1第1項第7款第1目規定，公告其有價證券終止上市。

證交所也補充，針對鈞泰之投資風險，證交所前已洽鈞泰自109年11月9日起至109年11月20日，每日皆發布重大訊息充分說明上開資訊，確保投資人即時獲得完整訊息。