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力拚數位服務 日盛金控推Smart理財

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

2020 Taipei FINEXPO 台北金融博覽會即將於27~29日在台北世貿展覽館一館登場，數位金融與科技日益創新，日盛金控優化數位金融服務，讓線上線下的虛實通路串聯，邀請民眾到場搶先體驗數位金融的優勢。

全球低利化，加上國內疫情趨緩，連帶促進國內房市買氣，民眾買房意願提高。日盛銀行貼心規劃「理財型房貸 智能估價」，民眾只要透過Ipad裝置輸入房屋地址、建物型態、屋齡、坪數等相關資訊，可立即得知房屋估價金額；另外根據收入、資產負債等資訊亦提供貸款額度試算服務。線上申貸不用再提供紙本文件，具備隱密性、便利性、即時性。日盛銀行原本預計在明年第一季推出，此次提前在金融博覽會搶先展示最新服務體驗。展區現場另規劃「智能推播（O2O Smart Push）」服務，讓民眾體驗智慧金融帶來的生活便利，展區以數位金融場景為遊戲開發腳本，讓來賓闖關趣味遊戲，體驗日盛銀行無現金數位服務的便利，玩遊戲、長知識、拿贈品。

今年台股投資熱度高漲，根據統計，自去年底至今年新增開戶數正式突破100萬大關，再加上盤中零股交易10月底正式上路之後，對小資、年輕族群投入股市頗具吸引力。因應電子下單趨勢持續成長，日盛證券獨家研發的「日盛Online」APP，操作簡單、易懂，首先挑選出被低估的價值股，透過「日盛Smart」APP「條件單功能」低檔買進，利用「移動鎖利功能」出在相對高檔，一系列「完整投資解決方案」，展區現場規劃多款互動式遊戲讓民眾親臨體驗。此外，日盛證券也將展示獨家取得美國CBOE授權提供美股即時報價「日盛Smart」美股通，透過「日盛Smart」美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，讓投資人不用擔心錯過個股重訊。

日盛金控還有另一個展區亮點是「日盛投顧專區」，也是展場唯一參展的投顧公司，現場不僅有專業分析師駐點，免費提供投資人持股健診，互動遊戲更讓投資人了解大數據聚焦選股工具「魔球一號」，如何透過AI選股幫助投資人整理盤前進場功課。

數位金融 美股

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