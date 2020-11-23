台股續創新高 漲161點收13,878點

美股期貨電子盤走揚，帶動亞洲主要股市走高，台股今（23）日續攻高，盤中一度來到13,921點，終場以上漲161.57點，收在13,878.01點，續改寫收盤新高價，成交量達2,349.95億元。

今日盤面由半導體領漲，台積電（2330）上漲8.5元或1.7%，來到496.5元、聯電（2303）更是攻上漲停價位，收在36.35元，創波段新高，此外矽晶圓、鋼鐵股也表現亮眼，不過權值股大立光（3008）、聯發科（2454）震盪翻黑。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國總統大選逐漸明朗，原有的不確定性也陸續轉為確定，使得投資人看待股市開始回歸基本面。從訂單角度觀察，目前不論是科技還是傳產能見度仍然強勁，至明年第1季應仍可持續維持相對較佳水準。