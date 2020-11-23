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跟著聯電漲 矽統爆量漲停站上季線、半年線
聯電在外資調高目標價激勵下攻上漲停36.35元鎖死，創2002年7月來新高，持有聯電2.33%的矽統（2363）今(23)日同步大漲，股價爆量衝上漲停12.9元，一舉站上季線及半年線，漲停追價買單逾1.5萬張；不過，法人則是提醒須留意追價風險。
矽統持有聯電2.85億股，持股比2.33%，聯電今年來漲幅逾倍，今日開高走高衝上漲停36.35元，矽統也跟進大漲，早盤以12.15元開高後，一路上攻至12.9元漲停鎖死。
聯電今年來漲幅達120%，股價上漲19.9元，今日漲停36.35元創下18年多的新高，市值增至4,515.54億元；矽統持有聯電2.85億股，今年來持股市值達103億元；聯電去年配發0.8元現金股利，矽統入帳現金股利2.29億元，法人看好，聯電今年營運佳，若明年股利提高，矽統將受惠。
矽統第3季營業虧損1.67億元，業外收益2.25億元，歸屬母公司淨利5852萬元，每股純益0.09元，單季轉虧為盈，主要來自業外的挹注；矽統今日漲停鎖死，盤中零股交易也相當熱絡，一度超過台積電（2330），盤中零股成交量居第二。
證券分析師張陳浩表示，矽統今日強漲，主要受惠於聯電題材的帶動，但是想要追價的投資人要留意短線追高風險。
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