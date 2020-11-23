五檔IC設計股 盤中飆漲停

施羅德投資一年一度的十大預測於20日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出2021年的投資預測，Patrick Brenner在一開始就開玩笑說：「去年在做預測的時候，誰都沒有想到會發生疫情，讓我們今年只能透過遠距會議公佈十大預測。」

2020-11-23 09:59