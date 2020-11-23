五檔IC設計股 盤中飆漲停
隨著台股攻高，IC設計族群也發威，今（23）日有矽力（6415）、類比科（3438）、聯傑（3094）、通嘉（3588）與旺玖（6233）等多檔IC設計股於盤中攻上漲停。
矽力累計前10月合併營收為111.43億元，年增31.2％，前三季每股純益23.98元，而且本季業績還有望續創新高。
類比科去年仍處於虧損，不過在致新入主之後，今年累計前10月合併營收為10.4億元，年增19.8％，前三季每股純益為1.1元。
通嘉前10月合併營收為11.64億元，年增36％，累計前三季每股純益為0.76元。
旺玖前10月合併營收為3.07億元，年減0.2％，累計前三季每股純益為0.06元。
聯傑前10月合併營收為1.91億元，年減0.4％，累計前三季每股純益為0.3元。
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