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台股漲77點開在13,793點 續創歷史新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
在美期指反彈下，帶動台股今（23）日持續上攻，開盤上漲77.11點，開在13,793.55點。聯合報系資料照
在美期指反彈下，帶動台股今（23）日持續上攻，開盤上漲77.11點，開在13,793.55點。聯合報系資料照

儘管上周五美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，不過在美期指反彈下，帶動台股今（23）日持續上攻，開盤上漲77.11點，開在13,793.55點，蘋概三王持續走揚，金融、塑化股撐盤，帶動加權指數盤中一度來到13,865點，續刷新歷史新高價。

上周五美股開低走低，四大指數收盤全數下跌。雖然輝瑞疫苗於周五向FDA申請緊急授權，但是疫情的持續升溫使加州宣布開始宵禁，疫情與疫苗多空力道互相拉扯；且因財政部中止部分紓困措施，引發市場短線出現賣壓，壓抑四大指數於收盤均收黑。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌219.7點，或0.74%，收在29263點；標普500指數下跌24.3點，或0.67%，收在3557.54點；Nasdaq指數下跌49.73點，或0.41%，收在11854.9點；費半指數下跌14.7點，或0.57%，收在2555.49點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管全球二次疫情及國際政經情勢雜音浮現，美股亦因高檔持續出現波動，但受惠於能見度佳，且不論在基本面或是資金面都有利後市，預估台股高檔震盪格局不變，維持類股輪動格局，仍可偏多看待。

疫情 美股

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