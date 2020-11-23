快訊

好市多黑色購物節開跑！ 主打82吋電視、金條十盎司

宣戰「王冠」謊言背叛？黛妃BBC世紀專訪的怨靈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣展望樂觀 中小型股有空間

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，美國總統大選後，加上市場又有疫苗等利多消息出籠，資金行情回流，台股大盤指數可望越墊越高。由於大型科技權值股今年以來漲幅較高，年底前要出現利多再向上一波的空間較為有限，因此在第1季開始前不妨多留意尚未漲多個股或部分有利基的中小型股，仍有機會落後補漲。

觀察國際市場，郭修伸也分析，台灣經濟成長率達1.5%，為國際上少數GDP正成長的區域，今年以來，台灣科技權值股漲幅也不少，儘管有美中貿易戰受到華為採購禁令事件影響，但無論美國去中、或中國去美製造，皆有利於台灣廠商與上下游供應鏈的訂單表現。

投資策略上，郭修伸分析，看好科技類股的趨勢不變下，加上大型股今年來漲幅不少，因此，建議不妨從今年尚未漲多的類股，例如:手機、車用電子、綠能等產業尋找投資機會；另外，因新冠疫苗研發傳出好消息，故市場認為明年上半年逐漸解封的機率高，故短線也轉為看好餐廳、娛樂、健身房、國內旅遊等產業，不妨多加留意，但提醒投資人應避開漲多的標的。

郭修伸表示，市場推估明年上半年疫苗可望順利上市，將對經濟活動恢復正常有幫助，因此有利於企業獲利成長，而富蘭克林華美投信台股研究團隊看法認為台灣科技產業(電子業)粗估明年2021整年預計將有15%以上的獲利成長空間，仍值得投資與關注。

富蘭克林華美投信認為，針對台股投資人建議可以科技產業為主要投資核心，並搭配傳產類、醫療類又有如：汽車、運動器材、節能減碳與中國內需消費等相關標的做投資，也提醒應留意漲多風險，逢低慎選具業績成長者介入，以選股不選市，或利用定期定額作中長期投資。

台股 疫苗

延伸閱讀

美股道瓊走跌 台股提防高檔拉回

美聯邦疫苗計畫負責人：首批接種可能是12月12日

兩道緊箍咒 疫苗預採購最大阻礙

AI投資 掌握三大趨勢

相關新聞

金融股終於等到鹹魚大翻身？施羅德2021年十大預測透露這訊息…

施羅德投資一年一度的十大預測於20日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出2021年的投資預測，Patrick Brenner在一開始就開玩笑說：「去年在做預測的時候，誰都沒有想到會發生疫情，讓我們今年只能透過遠距會議公佈十大預測。」

台股漲77點開在13,793點 續創歷史新高

儘管上周五美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，不過在美期指反彈下，帶動台股今（23）日持續上攻，開盤上漲77.11點，開...

記憶體族群 美銀喊買

外資布局台股大換股，短線搶進記憶體族群，激勵旺宏（2337）、南亞科帶量大漲。美銀證券調查，國際投資人同步搶買台美韓記憶...

景氣火紅股 躍交投亮點

新冠肺炎疫情造成全球產業大調整，加上結構面的因素驅動，海運、塑化、筆電等三大族群，在需求強力井噴下，景氣一路旺至明年上半...

台股創新高，誰還沒漲到？這十檔本益比不到15倍 法人最近大買特買

台股加權指數再創歷史新高，未來高檔震盪機會高。法人指出，投資人若不想追高，選擇還沒有漲太多，沒有搭到這波快速列車的低位階股，像是長榮海運（2603）、鴻海、國泰金等法人近一周大買特買的個股，有機會享受比價效應帶來的補漲行情。

科技與傳產訂單能見度強勁 可看到明年第1季

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在基本面和資金面支撐下，近期盤面呈現健康輪動格局，加上下檔支撐仍強，市場資金持續偏好明...

景氣展望樂觀 中小型股有空間

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，美國總統大選後，加上市場又有疫苗等利多消息出籠，資金行情回流，台股大盤...

美股道瓊走跌 台股提防高檔拉回

美股收黑，道瓊指數下跌219點，台股20日小跌5.99點，收在13716.44點。法人表示，台股短線走勢高檔震盪整理，不...

擴產受惠股 旺到明年

全球經濟景氣回溫，企業營運表現熱絡，許多產業皆有擴產計畫，超眾（6230）、全新、和大、上緯投控等「擴產受惠股」，因供需...

一周盤前解析／半導體、5G、電動車 帶勁

台股上周高檔震盪，指數收在13,716點，全周上漲443點，周間再創13,785點歷史新高，集中、櫃買市場各有表現，因此...

就市論勢／IC設計、航運族群 吸睛

從經濟與企業獲利數據角度，投資人會認為第3季企業獲利創新高是推動台股指數創新高的主因，但從區域市場看，美國大選後美元弱勢，造成國際資金重新加碼亞股的影響力更大，日、韓、港股11月起也大漲。

景氣火紅股／長榮、鴻海 法人搶買

美股在總統大選底定、新冠肺炎疫苗即將問市下強勢演出，帶動台股走勢後，市場焦點轉向基本面，其中「景氣火紅股」成矚目焦點。觀...

熱門新聞

上漲空間65%！外資看聯電 目標價喊到54.5元

記憶體族群 美銀喊買

科技股八強 大摩喊加碼

擴產受惠股 旺到明年

景氣火紅股 躍交投亮點

華碩、和碩攻車電 報捷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。