投信展望台股Q1 建議選股不選市 留意個股漲多風險

受到資金行情帶動，台股本周越墊越高，周五加權指數收跌5.99點或-0.04%，收1萬3716.44點，成交量2176.24億元，周線收紅。富蘭克林華美投信指出，台股受到科技產業助攻帶動，加上外資回籠，大盤越墊越高，明年第一季展望不差，建議選股不選市，應留意部分個股漲多風險。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸說，美國總統大選後，市場又有疫苗等利多消息出籠，資金行情回流，台股大盤指數可望越墊越高。由於大型科技權值股今年以來漲幅較高，年底前要出現利多再向上一波的空間較為有限，因此在第一季開始前不妨多留意尚未漲多個股或部分有利基的中小型股，仍有機會落後補漲。

觀察國際市場，郭修伸分析，台灣經濟成長率達1.5%，為國際上少數GDP正成長的區域，今年以來，台灣科技權值股漲幅也不少，儘管有美中貿易戰受到華為採購禁令事件影響，但無論美國去中、或中國去美製造，皆有利於台灣廠商與上下游供應鏈的訂單表現。

投資策略上，郭修伸說，看好科技類股的趨勢不變下，加上大型股今年來漲幅不少，因此，建議不妨從今年尚未漲多的類股，例如手機、車用電子、綠能等產業尋找投資機會；另外，因新冠疫苗研發傳出好消息，故市場認為明年上半年逐漸解封的機率高，短線也轉為看好餐廳、娛樂、健身房、國內旅遊等產業，不妨多加留意，但提醒投資人應避開漲多的標的。

郭修伸表示，市場推估明年上半年疫苗可望順利上市，將對經濟活動恢復正常有幫助，因此有利於企業獲利成長，而富蘭克林華美投信台股研究團隊看法認為台灣科技產業（電子業）粗估2021整年預計將有15%以上的獲利成長空間，仍值得投資與關注。

富蘭克林華美投信認為，建議台股投資人可以科技產業為主要投資核心，並搭配傳產類、醫療類，又有如汽車、運動器材、節能減碳與中國內需消費等相關標的做投資，也提醒應留意漲多風險，逢低慎選具業績成長者介入，以選股不選市，或利用定期定額作中長期投資。