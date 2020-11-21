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台股下周走勢 投顧建議冷靜找機會

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
如何布局台股？永豐投顧說，半導體還是焦點，卻是長線布局，不急於一時。記者蘇健忠攝影／報系資料照
如何布局台股？永豐投顧說，半導體還是焦點，卻是長線布局，不急於一時。記者蘇健忠攝影／報系資料照

本周（11月16至20日）因疫苗再傳捷報，美股大漲，同時台積電ADR領先衝鋒，帶動台積電越過500元心理關卡，台股指數一路前進，終場以1萬3716.44點作收，一周上漲443.11點。展望下周台股，投顧表示，美國總統選舉後，多方天花板已被移除，加上疫苗陸續傳來佳音，多頭攻勢可期，唯短線漲幅大，應買黑不買紅，鎖定潛力股標定明年第一季行情。

永豐投顧指出，本周主要利多是Moderna疫苗再傳利多，而且聲稱效力更勝Pfizer與BioNtech，促成美股大漲，不過美股漲勢集中到科技、尤其是半導體，顯示市場風險性偏好升高，有過於樂觀的可能，值得注意。

此外，股市上漲背後關鍵是資金狀況，在全球主要國家深受疫情困擾之際，唯有QE可以救急，聯準會自3月至9月增發近3兆美元，ECB則有2.5兆；在第三季成績揭曉後，金融市場認識到亞太地區的景氣復甦最明顯，外資有重新布局的態勢，而台灣景氣表現最佳，應該是第四季乃至明年第一季布局重點。

永豐投顧表示，上周台積電達到市場傳言已久的500元目標，儘管市場有更高的期待，但是從公股等大型法人長線資金的動態來看，一定是要反市場操作，台股11月已經大漲1100點，所以高檔會釋放籌碼，建議冷靜。基本上長線趨勢明確，而且年底股市氣氛偏向有利，應該站穩多頭陣營，但是在利多環繞下，應該冷靜應對，等待更佳機會，下周指數區間看1萬3500點至1萬3800點。

至於選股，永豐投顧說，半導體還是焦點，卻是長線布局，不急於一時。反而在過去受到冷落的中小股，只要明年展望良好，熱力總會擴散，投資獲利空間勝於追逐熱門股。

台積電 台股指數

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