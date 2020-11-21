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法人看台股 年底邁向萬四

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股短線漲多陷入整理，但昨（20）日仍力守5日線13,671點，周線連三紅，資金挪移中小型股，櫃買指數突破170點續創波段新高。法人認為，短多格局不變，加上電子次族群輪番強勢上漲，如果美股維持高檔不墜，年底前可望向14,000點靠攏，逢低擇優布局。

美國傳出將恢復新一輪紓困方案談判，激勵美股尾盤收高，台股昨日雖見台積電等權值股熄火，但聯發科及中小型電子股出面表態，回測5日線收腳，終場僅跌5點收13,716點，成交量略增至2,211億元，周線漲443點或3.3%，連三紅。

櫃買市場啟動補漲走勢，昨日連三漲，收171.3點，創7月15日來新高，本周漲4.7點或2.8%，與集中市場同步連三周上揚。

融資券則是同步連三增，融資餘額昨日增加9.7億元至1,595.9億元，為近二年最高，融券則小增0.17萬張至100.2萬張，續創14年來單日最多。

綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，台股短線漲多修正乖離，但仍維持5日線以上強勢整理，市場資金良性輪動，且恐慌指數VIX續破底，暗示美股易漲難跌，預期大盤可望震盪盤堅創高，年底前上探14,000點。

盤面上強勢族群，主要分布在被動元件、太陽能、遊戲、IC設計、記憶體等籌碼相對具有優勢的題材股，世界、立積、晶心科、興勤等個股並創掛牌後歷史天價。

法人進出方面，外資昨日賣超44億元，連二賣，累計本周買超499億元，連三周回補台股，11月來買超1,468億元，有機會改寫2016年8月來最高紀錄。外資在台指期淨多單減少1,534口，連六降，是9月29日以來最低。

台股 美股

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