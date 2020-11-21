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國泰金調查：民眾買股保守 過半現金為王

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
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素有庶民經濟指數之稱的國泰金（2882）11月國民經濟信心調查結果昨（20）日公布，其中受到歐美秋冬疫情升溫及政治不確定性影響，民眾對景氣展望下降，股市風險偏好指數出現壓力。雖然台股已站上1萬3,700點，但投資人「居高思危」，有33.4%的民眾預估未來半年台股可能下跌，比重最高；而且有過半民眾選擇手上保留現金，不願輕易投入股市。

國泰金經濟研究處經濟陳志祿指出，國發會最新公布的9月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，然近期歐美秋冬疫情升溫令多數國家重啟封鎖，民眾對景氣展望指數微降，對未來的擔憂壓抑民眾大額消費意願，不過民眾對薪資上漲預期指數連7月上揚。

至於經濟成長率方面，主計總處估計2020年經濟成長1.56%，通貨膨脹率-0.19%。國泰金11月的調查結果則顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為1.5%，有84%的民眾認為經濟成長率可保1；民眾對於2020年平均通膨預期值為0.16%，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則為91%，民眾認為通膨緩和。

此外台股10月時跟隨主要國家股市高檔震盪，11月又見漲勢，然秋冬疫情惡化與政治不確定性令風險偏好承壓。據國泰金11月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至-2.3 ，較10月時的-3.1高一些 ，不過風險偏好指數則小幅下降至6.1，10月時是7.6。

上述數字顯示，台股攀萬三後投資人追高心態較之前保守，同時有33%受訪民眾預期未來半年台股表現會下跌，高過上漲的31.1%；此外只有27%民眾此時願意將現金定存轉入股票投資，過半約51.9%希望手握現金不變。

國泰金這項調查於11月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共3萬496份有效填答問卷。

國泰金 台股 景氣對策信號

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