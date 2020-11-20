台指期夜盤盤中衝高至13,783點後回落 持穩平盤之上

今年以來股價最令大家驚艷的不只是台積電（2330），長年被忽視的晶圓二哥─聯電（2303）從今年低點13.1元最高漲到34元，漲幅達159%；去年買下格羅方德新加坡8吋廠的世界（5347）也從54.7元上漲至104元。這些以8吋晶圓為主力的代工廠，為何成為現金追捧的當紅炸子雞？

2020-11-20 13:02