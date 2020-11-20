台指期夜盤盤中衝高至13,783點後回落 持穩平盤之上

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台指期夜盤開盤後一度衝高至13,783點，惟隨後快速回落，22時漲17點或0.1%，持穩平盤之上。

法人指出，外資現貨今天賣超44億元，期貨淨多單續減1,534口至21,838口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權 OI 之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選方面，賣權OI增量依舊大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。

綜合以上，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性格局，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性格局。技術面在台股多頭量價結構不變，以及下檔買盤依舊強勁下，短線的拉回仍可偏多操作，台股持續以震盪偏多看待。

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