台指期夜盤盤中衝高至13,783點後回落 持穩平盤之上
台指期夜盤開盤後一度衝高至13,783點，惟隨後快速回落，22時漲17點或0.1%，持穩平盤之上。
法人指出，外資現貨今天賣超44億元，期貨淨多單續減1,534口至21,838口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權 OI 之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選方面，賣權OI增量依舊大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。
綜合以上，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性格局，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性格局。技術面在台股多頭量價結構不變，以及下檔買盤依舊強勁下，短線的拉回仍可偏多操作，台股持續以震盪偏多看待。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言