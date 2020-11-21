ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 吸睛
台股資金行情續航，本周將歷史高點推上13,785點，周線連三紅，逾八成追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）周收盤價創掛牌天價，具槓桿威力的富邦蘋果正二N（02001L）單周飆漲8.0%，最吸睛。
受惠外資強力回補權值股，推升台股本周順勢攻克13,500點壓力，最高來到13,785點新高，統計集中市場單周漲443點或3.3%，櫃買市場跟進補漲，周線上揚4.72點或2.8%。
17檔追蹤台股標的為主的ETN，除反向的富邦蘋果反一N，其餘全面走揚，有十檔打敗集中市場大盤，前三名為富邦蘋果正二N、元大台股領航N、統一特選台灣5GN，漲幅依次為8.0%、5.3%、5.2%。
台股本周收13,716點，創周線收盤新高，帶動富邦蘋果正二N、元大台股領航N、統一特選台灣5GN、富邦特選蘋果N、凱基臺灣500N、永豐富櫃200N、元大富櫃200N、兆豐電菁英30N、富邦存股雙十N、統一漲升股利150N、富邦行動通訊N、永昌中小300N、統一價值成長30N、元大特股高息N等14檔ETN同步締造新猷。
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