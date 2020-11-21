一周熱門零股／聯電、嘉聯益 躋身十強
台股持續創高，交投增溫，與上周零股交易表現相較，台積電（2330）零股成交量倍增，聯電、嘉聯益、聯發科各挾營運利多，吸引投資人布局，零股交易成交量提升，擠進前十名。
外資本月以來持續買超，台股頻創新高，法人看好台股有機會持續上攻13,800點~14,000點。
台股多方熱度不減，台積電扮演關鍵推手，買盤積極搶進，帶動其收盤價、市值皆於本周刷新紀錄，零股交易同步放大，本周零股成交404萬股，為上周176萬股的兩倍多。
前十熱門零股還有玉山金、鴻海、元大台灣50、長榮、聯電、凱美、嘉聯益、元大高股息、聯發科，成交105萬至43萬股不等；與上周相較，聯電、嘉聯益、聯發科本周擠進前十名。
聯電營運策略轉向，專攻成熟與特殊製程，今年來效益顯現，在漲價及營運轉機題材支撐下，聯電今年來股價表現強勁，自7月下旬展開攻勢，高點來到34元，近來高檔震盪。
嘉聯益傳出重回蘋果全產品線，成為明年iPhone 13、AirPods 3與Mini LED iPad受惠廠商，吸引買盤搶進，股價上周突破30元關卡，持續改寫今年最高及收盤價。
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