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就市論勢／5G、高速運算 來勁
盤勢分析
受美股影響，台股昨（20）日多頭欲振乏力，指數收13,716點，小跌5點，成交值2,182億元，不過整體來看，台股樂觀情緒延續，指數周四盤中再度改寫新高13,785點，周K線連三紅。三大法人本周對台股態度較分歧，外資進入11月後明顯站在買方，本周回補金額達520億元，自營商累計買超54億元，惟投信連兩周調節，本周小幅賣超6億元。
疫苗研發趨勢樂觀、本周上市櫃公司公布第3季財報創佳績，以及半導體大廠激情帶動下，外資11月以來大幅回補台股，累計買超金額超過1,600億元，不僅終結連三個月賣超台股頹勢，亦改寫今年來單月最大買超金額，配合半導體大廠不斷傳出利多及年底消費旺季有利科技業拉貨力道。
投資建議
資金短期輪動至傳產與金融股，預估這波慶祝行情退去後，指數可能出現短暫調節，不過台股具有基本面、資金面及長期股利率等多項優勢，震盪幅度應有限，宜逢拉回時持續分批布局，參與長期台股投資契機，挑選年成長性逐季擴大產業，包括5G、高速運算、蘋果供應鏈等新科技帶動的半導體及電子零組件。
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